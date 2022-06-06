جهاز النهر الصناعي يمهل المعتدين على مسارات منظومة النهر الصناعي 72 ساعة

حذر جهاز النهر الصناعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المعتدين على مسار النهر الصناعي المغذي لمدنية بنغازي لمياه الشرب سواء بالبناء فوق الخط او توصيلات غير شرعية بالأنابيب الخاص به ، وأنهم معرضون لطائلة القانون ، ويمهل المعتدين 72 ساعة لازالت تلك الاعتداءات على أنابيب النهر الصناعي .

كما أوضح الجهاز أنه سيقوم نهاية هذا الأسبوع بعملية واسعة لازالة جميع مايعيق امدادات خط النهر الصناعي بتكلف من بلدية بنغازي بإستخدام الأليات التقيلة التي ستمشط كامل خطوط منظومات النهر الصناعي بإسناد من كتيبة طارق بن زياد.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الاجتماع الذي تم يوم السبت الماضي 4 مايو بجهاز البحث الجنائي لوضع حلول لظاهرة التعديات على مسارات منظومة النهر الصناعي ، وتم خلال هذا الاجتماع مجموعة من الإجراءات بحضور مدير امن بنغازي ومعاون آمر كتيبة أمن النهر الصناعي ، ومندوب عن كتيبة طارق بن زياد ، ورئيس مكافحة الهجرة الغير شرعية ، ومدير مكتب المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، ومهندسين جهاز النهر الصناعي.

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