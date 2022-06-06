وزارة الاقتصاد تطمح لتطوير وحصر الأنشطة الاقتصادية بالمناطق التجارية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية، خطوات تطوير أداء المناطق التجارية ودعم المراقبات في تنفيذ مهامها وإنجاز خطة عملها للعام الجاري.

وشدد الحويج، خلال الاجتماع، على ضرورة تنظيم وحصر الأنشطة التجارية بالمناطق وتوفير البيانات المتعلقة بها كافة إلكترونيًا وتصنيفها وتسجيلها بلوحات رقمية؛ وذلك لتسهيل إجراءات المتابعة الدورية لها.

كما تضمنت تعليمات الحويج، تفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية والتحقق من سلامة الموازين و المكاييل واستخدام وحدات القياس القانونية؛ بهدف القضاء على حالات الغش التجاري وتحقيق حماية المستهلك بتطبيق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والضبطية.

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