نزيف الليرة التركية يتواصل.. بعد هبوطها بـ20% على أساس سنوي

تواصل الليرة التركية تراجعها، مسجلةً خسائر قياسية بمقدار 20 بالمائة، على أساس سنوي، حيث سجلت في تداولات بداية الأسبوع ما قيمته 16,55 مقابل الدولار.

وهبطت الليرة التركية خلال العام الماضي بما نسبته 44 بالمائة؛ متأثرةً بمخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية التي يتبعها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.

وفي سياق ذي صلة، قفزت معدلات التضخم العام في تركيا، مطلع الشهر إلى أعلى مستوى لها خلال 24 عامًا، وذلك وفقًا لبيانات حديثه نشرها معهد الإحصاء التركي.

وأشارت المعلومات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم العام لمستويات 73.5 بالمائة خلال شهر مايو الماضي مقابل 69,9 بالمائة في أبريل 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية