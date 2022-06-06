بمشاركة ليبية .. تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية 

تونس 06 يونيو 2022 (وال) _ احتضنت العاصمة التونسية، فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية، برعاية المنظمة الدولية للحوكمة المحلية، بحضور 12 نقابة عربية ومن بينها ليبيا؛ وذلك في مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

و تهدف التظاهرة التي أقيمت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة إلى توحيد صفّ النقابات الموسيقية العربية، وإرساء مبدأ التضامن في ما بينها والدفاع عن المهن الموسيقية والفنانين والعازفين في كل البلدان المعنيّة وهو ما تسعى إليه المنظمة الدولية للحوكمة المحلية على لسان الممثل عنها الأستاذ لطفي البلعجي

وبدوره، أشار البلعجي إلى أن المنظمة بصدد مواكبة أولى خطوات هذا التأسيس داعما منها للموسيقى و الفن و الثقافة عموما وذلك لتوحيد صفوف الموسيقيين في الوطن العربي، لكونها مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق اللامركزية وتسعى إلى تكريس أهداف التنمية غير مستدامة وتحتكم إلى جملة من الكفاءات

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر شارك فيه كل من تونس بصفتها البلد المنظّم وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر. (وال _ تونس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال