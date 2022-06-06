تراجع جديد للدولار وصعود الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 06 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 06 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7689 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1127 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9602 دينار، والدولار الكندي 3.7902 دينار ليبي، والليرة التركية 0.288 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2713 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2984 دينار، والدينار التونسي 1.5487 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4831 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 06 يونيو 2022: