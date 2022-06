بين ماروج من أخبار عن امكانية تزويد ليبيا للقارة الأوروبية باحتياجاتها الطاقية في ظل نقص التزود من روسيا وبين نفي هكذا امكانية نظرا لعدم توفر مايكفي من مخزون .. تصريحات خاصة لتبادل تكشف حقيقة الوضع تابعوها في هذا الفيديو

#ليبيا #طاقة #أوروبا #ايرادات

