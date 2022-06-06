مصرف شمال أفريقيا يعلن قرب العمل بنظام الصيرفة الاسلامية

أعلن مصرف شمال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، بإن المصرف سيقوم بالترقية المنظومة المصرفية فلكس كيوب بالنسخة الحديثة 12.4 ، لتمكين العمل بنظام الصيرفة الإسلامية والعمل على تقديم خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية .

وأوضح المصرف أنه سيتم الإعلان عن موعد إيقاف العمل بالمنظومة الحالية ومدة الإيقاف فور الانتهاء من تركيب المنظومة الحديثة 12.4ORACLE FLEX CUBE .

كما نوه المصرف إلى ضرورة الاشتراك في خدمات “موبي ناب” ليتمكن الزبون من الحصول على رقم حسابه الجديد او التوجه للفرع بعد إتمام اجراء التحديث على المنظومة .

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