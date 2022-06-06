الاقتصاد والتجارة تحظر استيراد لعب الأطفال القاذفة لأجسام صلبة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا بشأن حظر استيراد لعب الأطفال في شكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات ذات أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام.

وجاء في القرار أن هذه السلعة من الألعاب ستضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة القرار .

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد مطالبات لسنوات عديدة من المهتمين بشؤون الأطفال ومجالات التربية الاجتماعية والمواطنين على حد سواءٍ لمنع دخول مثل هذه الألعاب إلى البلاد كذلك الأمر بالنسبة للألعاب النارية والتي تشكّل في مجملها خطرًا على سلامة الأطفال والكبار بعد تسجيل الكثير من حالات الإصابة، خاصةً في الاحتفالات والأعياد.

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