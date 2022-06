تواصل أزمة الدقيق في ليبيا وتشعبها بفعل أزمة القمح العالمية ، قد يضع الليبيين في مآزق . التفاصيل في هذا التحقيق

The post هل يختفي رغيف الخبز من ليبيا ؟ appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا