اجتماع لمناقشة انتظام المنحة المالية لأسر الشهداء وصرفها بشكل شهري

اجتمع اليوم الإثنين 6 يونيو ، بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ، رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ، وعدد من الإدارات الفنية بالهيئة ، ومدير إدارة الميزانية المكلف ووزارة المالية ، ورئيس صندوق التأمين الصحي العام .

وتم خلال الاجتماع متابعة التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ، بشأن انتظام المنحة المالية لأسر الشهداء وصرفها بشكل شهري ، وتغطية الفروقات المالية ، ومتابعة خطة صندوق التأمين الصحي للبدء في برنامج توفير التأمين الصحي لأسر الشهداء ، على أن تكون ضمن خطة الصندوق لعام 2022 .

كما تم التنسيق لعقد لقاء مع وزارتي المواصلات والعمل والتأهيل ، لمتابعة الحقوق والمزايا ، التي كفلها القانون رقم 1 لسنة 2014 ، وموافاة رئيس الوزراء بنتائج هذه الاجتماع .

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