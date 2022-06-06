مراسل وال| وقفة احتجاجية لنقابة عمال كهرباء بنغازي

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء، البدء في تنفيذ وقفات احتجاجية على مستوى البلاد، للمطالبة بزيادة مرتبات القطاع وتفعيل التأمين الطبي وصرف علاوة الخطر ومستحقاتهم المتأخرة.

هذا وخرجت نقابة عمال كهرباء بنغازي صباح اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، حيث أصدرت بياناً تابعه مراسل وكالة الأنباء الليبية.

وجاء في البيان:

نحن نقابيو وعمال كهرباء بنغازي نقف اليوم للمطالبة بحقوقنا المشروعة، والتي سبق وأن طالبنا بها في مرات عديدة، ولم تُنفذ حتى تاريخ هذا اليوم.

عليه نجدد مطالبنا وأخذها بجديّة ودون تأخير وأعذار واهية، مع العلم بأن العاملين بالكهرباء يعملون بدون كلل أو ملل رغم عدم الإمكانيات ومعدات السلامة، ونؤكد بأن المستخدمون مستمرون بالإعتصام حتى تُنفذ مطالبهم المتمثلة في :-

1- زيادة المرتبات حيث طلب العاملين بالشركة تحقيق نسبة زيادة في مرتباتهم بنسبة 100% .

2- التأمين الصحي للعاملين بالشركة تنفيذاً للقانون رقم 20 لسنة2010 المادة2-3-4 ، اللائحة الإدارية للشركة الفصل الرابع مادة 43.

حُرر في بنغازي يوم الاثنين الموافق 6 / 6 / 2022

نقابة عمال كهرباء بنغازي. (وال _ بنغازي) ف م

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