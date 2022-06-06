صادرات الحبوب الأوكرانية تسجل 47,2 مليون طن

سجلت صادرات الحبوب الأوكرانية خلال موسم يونيو – يوليو 47 مليون و 200 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الصادرات تشمل 148 ألف طن للأيام الخمسة الأولى من شهر يونيو الجاري، و أن الكمية الإجمالية تشمل 18 مليونًا و 570 ألف طن من القمح و 22 مليونًا و 400 ألف طن من الشعير.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا ما قبل الحرب الروسية صدرت ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا، إذ تعتمد أوكرانيا على التصدير عن طريق الموانئ البحرية، ولكنها بعد الحرب؛ أصبحت تصدر السلع والحبوب بواسطة السكك الحديدية عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ أصغر على نهر الدانوب.

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