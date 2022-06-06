خاص.. مدير فرع الإستقلال بالتجاري يكشف بأن سقف السحب 5 آلاف .. وتفاصيل هامة

صرح مدير مصرف التجاري الوطني فرع الاستقلال “جمال طاهر الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بعد الإجراءات التي تمت بخصوص تنصيب منظومة الاوركال، جُل الخدمات الإلكترونية تتم بطريقة إنسيابية ومستمرة وعملية السحب تتم منذ أسبوع ولا يوجد به أي إشكالية .

وأضاف بالقول: منذ ثلاث أيام تم ربط منظومة النمو وبطاقة تداول ولا توجد بها إشكالية ، كما أن ميزة منظومة فيلكس كيوب هي ربط أغلب الخدمات الإلكترونية سواء كانت بطاقة النمو عن طريق الهاتف أو تحويل من حساب إلى حساب بقيمة أكبر والخدمات على مستوى ليبيا تكون مفتوحة بشكل أكبر وأكثر أماناً.

وتابع بالقول: سقف السحب بالمصرف بقيمة خمس آلاف دينار يومياً، أما بخصوص خلل الذي دار بمنظومة المقاصة قال؛ أن العملية متعلقة بالإتصالات وعامل تقني ولكن ليست بطويلة المدة نصف ساعة وترجع للعمل من جديد، إلى جانب تقديم إتاحة الفرصة الخدمات الإسلامية بالمصرف؛ حسب الموجود عن طريق الإدارات المختصة في أقرب فرصة عند اكتمال كافة الخدمات بالمصرف.

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