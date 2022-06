الوكالة الأمريكية للتنمية قدمت ورش عمل مع المصرف المركزي لتحسين الخطة النقدية لسنة 2022‪ وتعزيز الاستقرار الاقتصاد والتقليل من الضغوط التضخمية

كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الاثنين في منشورا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد نضمت في مارس الماضي ورش عمل مع مصرف ليبيا المركزي للمساعدة في تحسين الخطة النقدية السنوية لعام 2022.

فيما أضافت السفارة أن هذه الورة الخطة ستساعد البنك المركزي على تنفيذ إطار للسياسة النقدية يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد والتقليل من الضغوط التضخمية.

وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد بدأت 30 جلسة تدريبية لموظفي البنك المركزي بما في ذلك المفتشون والمقيمون والاقتصاديون وخبراء مكافحة غسيل الأموال – حول الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر من خلال العمل مع البنك المركزي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الليبي.

