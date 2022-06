“شكشك” يجتمع بمدراء الإدارات الفنية بالديوان ويصدر عدة قرارات

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الإثنين الاجتماع الفني للإدارة العليا، وبحضور وكيل الديوان ، ومدراء الإدارات الفنية والمكاتب والمستشارين.

حيث خصص الاجتماع لعرض نتائج زيارة العمل إلى محكمة الحسابات الهولندية، واستعراض الموقف التنفيذي بشأن التقرير السنوي العام للديوان، إضافة لمناقشة تعزيز آليات التواصل الفعال داخليا على مستوى الديوان وخارجيا مع الأطراف ذات العلاقة.

وخلص النقاش إلى اعتماد العديد من القرارات أهمها اعتماد نتائج الزيارة إلى محكمة الحسابات الهولندية وتسمية مديرا لملف مشروع التعاون وضرورة إعداد عرض مرئي يبث عبر صفحات الديوان لتعميم نتائج اللقاء ومخرجاته، ويتولى مكتب التقارير عرض النتائج النهائية بشأن الموقف العام للتقرير السنوي عقب عشرة أيام من تاريخه، بالإضافة إلى عقد اجتماع فرعي تخصصي للاتفاق على آلية واضحة لنشر التقارير القطاعية وتقارير رقابة الأداء.

كما تم الاعتماد المباشرة في تنفيذ مهمة رقابة الجودة وفقا للمعايير المعتمدة بالخصوص، والتشديد على الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية الفنية صباح يوم الإثنين من كل أسبوع بطريقة تبادلية، بحيث يخصص اجتماع فني عام لكل الإدارات في الأسبوع الاول، و اجتماع تخصصي في الأسبوع اللاحق لمناقشة موضوع محدد من قبل رئاسة الديوان أو بناء على طلب الجهة ذات العلاقة.

