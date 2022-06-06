خاص..”مدير إدارة الأعمال بشركة تداول” يُصرح لصدى حيال منتجاتهم

قال مدير إدارة الأعمال بشركة تداول للتقنية “هاني السعودي” لصدى الاقتصادية: من ضمن المنتجات والتقنيات التي يتم استخدامها بشركة تداول هي منتجات الدفع المسبق ومنتجات الخصم المباشر وكذلك هناك منتجات التمويل الإسلامية والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات ويوجد منها أنواع عدة كما أننا بصدد إطلاقها مع بعض المصارف التجارية العاملة في ليبيا .

كما أضاف “السعودي” بقوله: يوجد كذلك منتج ينسدل تحت الدفع المسبق وهو منتج “بطاقة المرتب” وقد استفادت به شريحة كبيرة من القطاعات والشركات سواء كانت عامة أو خاصة ، وقد كانت الاستفادة بحيث أن موظّفي هذه القطاعات لم تعد مثل السابق تنتظر ورود المرتب في المصارف، هذه القطاعات أصبحت تتبني بالشراكة مع المصارف التجارية فكرة “بطاقة الراتب” بحيث أن يتم إدراج جزء من المرتب في بطاقة راتب وهذا بحسب رغبة العاملين بهذه القطاعات والاستفادة الكُبرى من هذه الفكرة أن يكسب الموظف الوقت بينما تم إدراج راتبه في الحافظة المصرفية بحسابه المصرفي ويتمكن من تلبية متطلباته الحياتية اليومية بشكل اسرع وأكثر سلاسة ، وكما أن بطاقة راتب عليها إقبال كبير في السنوات الأخيرة بحيث تعاقد شركائنا من المصارف التجارية على مايقارب 120 شركة عامة وخاصة وهيئات ومؤسسات دولة .

وأوضح قائلًا: المنتج الآخر الذي يندرج تحت الدفع المسبق والذي تم إطلاقه بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات هو “بطاقة نجاح” من مصرف الجمهورية والتي بنيت على تطبيق للمصرف وأن يستطيع أي شخص لديه هذا التطبيق الحصول على الخدمات الإلكترونية بدون تكبد عناء الذهاب إلى فروع المصرف أو الانتظار وهي متوفرة بفروع المصرف وبالمحال التجارية كما خطط لها في المدة القليلة القادمة، وفكرتها قاشمة على أساس أنه إذا كان التطبيق يتيح لمستخدمه الولوج للعمليات المالية على حساب المستخدم وفق سياسة الاستخدام الخاصة بالمصرف المُصدر فإنه بالإمكان للمستخدم أن يقوم بإدراج بطاقة ذات شريحة ذكية وأمان عالي تحت حسابه بالتطبيق ويستقبل رسالة نصية فورًا بها الرمز السري لبطاقته على رقم هاتفه بالتطبيق حيث أنه يوجد تزامن وتصادق بين نظام مزود خدمات التطبيق ومعالج تداول بحيث لا يتم طلب بيانات إضافية من صاحب التطبيق واما يتم استخدام البيانات التي تم بها التسجيل بالتطبيق نفسه ، ومن ثم يمكنه تحويل قيمة مالية لشحن هذه البطاقة مباشرة من حسابه عبر التطبيق ويصله وعلى الفور يستطيع استخدامها في جميع نقاط بيع تداول ، كما يمكن أن تكون هذه الميزة كبطاقة أسرة أو عائلة بحيث يتمكن رب الأسرة من إضافة أكثر من بطاقة واحدة لأفراد أسرته تحت حسابه ويمكنه توزيع مصروف أسرته من خلال تطبيقه دون الحاجة إلى الكاش، خصوصاً أن البطاقة تقبل على أكثر من 9 آلاف نقطة بيع في أنحاء ليبيا سواء كافة فبمجرد أن تكون البطاقة مشحونة يمكنك التسوق دون وجود أي عمولات على حركات الشراء .

قال أيضًا: طبعا يعد هذا الأمر جريئ تقنيًا بحيث نلخصه أنه يمكنك مثلًا شراء البطاقة كأي منتج من السوق ولن تكون لها أهمية إلا إذا قمت بإذافتها تحت حسابك بالتطبيق وبمجرد إضافتها يمكنك استخدمها وتتم العملية كافة خلال أقل من 3 دقائق في حين أنك لو أردت أن تذهب لأقرب فرع مصرفي يجد به حسابك فإنك تحتاج إلى ساعة حتى تصل للمكان لتقديم طلب الحصول على بطاقة مثلًا وربما تضطر للعودة مرة أخرى بموعد آخر للحصول عليها بعد تقديمك للطلب ، ونحن نقول أن نجاح في 3 دقائق من السوق المجاور لمنزلك تحصل على البطاقة وتضيفها لحسابك وتتسوق بها مباشرة .

نوه “السعودي” كذلك بأنه سيكون لشركة تداول تعاقدات جديدة وكبيرة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك لسعى الشركة بتوسعة قاعدة زبائنها من المصارف التجارية للوصول بالخدمات وإتاحتها إلى أكبر عدد من المستخدمين للاستفادة من هذه التقنيات .

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