الوطنية للتأجير التمويلي تدعو لاجتماع جمعيتها العمومية

دعت هيئة المراقبة للشركة الوطنية للتأجير التمويلي الجمعية العمومية العادية للشركة لاجتماع وذلك في يوم الاثنين 20 يونيو على تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر المصرف الليبي الخارجي الكائن بمجمع ذات العماد الإداري البرج رقم (2) .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في النظر في تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وما يستجد من أعمال .

ووفق الدعوة ففي حال تعذر توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع في الموعد المحدد تنعقد الجمعية العمومية في اليوم التالي بذات المكان والزمان المحددين .

وبحسب الدعوة فتعتبر الجمعية العمومية منعقدة انعقاداً صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.

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