إيني الإيطالية تستعد لإنشاء مشروعها البحري قبالة سواحل ليبيا

ذكر موقع Upstream النفطي اليوم الإثنين أنه من المقرر أن يتم فرض عقوبات على مشروع إيني البحري الضخم في ليبيا لعام 2023 .

حيث تتخذ شركة Eni الإيطالية قرارا استثماريا نهائيا العام المقبل بشأن مشروعها العملاق قبالة سواحل ليبيا بعد تحسين نهجها التنموي ، وفقا لمسؤول تنفيذي في الشركة.

وأكد الموقع بأن تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تهدف فيه ليبيا إلى استكمال مراجعة نظامها المالي بحلول نهاية عام 2022 لجذب المستثمري إلى البلاد الذي تناقش فيه مشروعات بقيمة 7.5 مليار دولار والتي تهدف إلى توفير غاز إضافي لأوروبا وذلك يأتي في محاولة لﻹستغناء عن الغاز الروسي .

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