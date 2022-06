افتتح اليوم في العاصمة طرابلس معرض “صنع في الجزائر” بمشاركة 63 شركة جزائرية تمثل مختلف المجالات الصناعية على غرار المواد الغذائية والتجميلية والبناء، ويتواصل تنظيمه إلى غاية التاسع من هذا الشهر.

هذا المعرض من تنظيم عدد من الشركات على غرار النخلة المضيئة الليبية و فيستافكا الجزائرية وبرعاية شركة سوفيك ليف.











