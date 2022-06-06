صنع الله يستعرض عمل لجنة متابعة شركة مليتة

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الاثنين، مع رئيس لجنة متابعة شركة مليتة صلاح الدين زايد، حزمة من المواضيع المتصلة بآلية عمل اللجنة، وما أنجزته من المهام الموكلة إليها، والخطط الموضوعة للمرحلة القادمة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده صنع الله مع زايد بحضور عدد من أعضاء اللجنة، اليوم الإثنين في مقر المؤسسة في طرابلس.

وشدد صنع الله، على ضرورة إنجاز عمل اللجنة وفق الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها لمتابعة أعمال الشركة، وضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، والتحقق من الصرف في الأوجه الصحيحة للإنفاق، وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

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