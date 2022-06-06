صنع الله يستعرض عمل لجنة متابعة شركة مليتة

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الاثنين، مع رئيس لجنة متابعة شركة مليتة صلاح الدين زايد، حزمة من المواضيع المتصلة بآلية عمل اللجنة، وما أنجزته من المهام الموكلة إليها، والخطط الموضوعة للمرحلة القادمة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده صنع الله مع زايد بحضور عدد من أعضاء اللجنة، اليوم الإثنين في مقر المؤسسة في طرابلس.
وشدد صنع الله، على ضرورة إنجاز عمل اللجنة وفق الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها لمتابعة أعمال الشركة، وضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، والتحقق من الصرف في الأوجه الصحيحة للإنفاق، وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
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