“الدبيبة” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يناقشان ملف العلاج بالداخل والخارج

اجتمع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين مع ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ووكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعددا من الإدارات الفنية بهيئة الرقابة الإدارية.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، وفق التقرير المُعد من قبل الهيئة، حيث أكد الشنطي في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات متابعة دورية لمعالجة ملفات تتولى الهيئة متابعتها ولديها ملاحظات بشأنها وسيتم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة ، وضرورة إصدار التعليمات بشأنها ، وإحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح، مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

من جهته أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع، على الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بشأن هذا الملف، موضحًا بأن هذا الملف يعاني مشاكل عمرها سنوات وتحتاج تكاثفا من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة لتنظيم هذا الملف.

