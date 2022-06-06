“الدبيبة” يتابع مع الرقابة الإدارية عدد من الملفات الخدمية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأثنين، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية “خالد ضو”، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ، وعدداً من الإدارات الفنية بهيئة الرقابة الإدارية.

تناول الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، وفق التقرير المُعد من قبل الهيئة، وفي كلمة “للشنطي” أكد فيها على ضرورة عقد لقاءات متابعة دورية لمعالجة ملفات تتولى الهيئة متابعتها ولديها ملاحظات بشانها ,وسيتم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزارء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة ، وضرورة اصدار التعليمات لها لاحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح، مشدداً أيضاً على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

ومن جهة أكد “الدبيبة” على الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بشأن هذا الملف، موضحاً بأن هذا الملف يعاني مشاكل عمرها سنوات وتحتاج تكاثفاً من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة لتنظيم هذا الملف.

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