زيلينسكي: السيطرة الروسية على البحر الأسود عطلت صادرات الحبوب الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن السيطرة الروسية على البحر الأسود، أدت إلى بقاء كميات ضخمة من القمح والحبوب في المخازن تقارب 75 مليون طن في الموانئ الأوكرانية التي تُصدّر القمح إلى العالم.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية الاثنين، أن بلاده ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا، في وقت تتعالى الأصوات التي تحذر من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على صعيد تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وتُشكّل صادرات روسيا وأوكرانيا نحو 25 % من إجمالي صادرات القمح عالمياً، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن أسعار القمح ارتفعت بنحو 6% خلال الشهر الماضي.

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