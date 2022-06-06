خاص.. مدير إدارة المدفوعات الإلكترونية بتداول يؤكد على إطلاق العديد من التقنيات والمنتجات الجديدة نهاية العام الجاري

قال مدير إدارة المدفوعات الإلكترونية بشركة تداول للتقنية “أحمد الدغري” في تصريحه لصدى قال: اليوم بعد ما تم حل أزمة السيولة في السنوات السابقة، ركزت تداول على إطلاق منتجات جديدة كلياً، منها: خدمة الدفع عن طريق الإنترنت، وحاولنا أن نوفر للزبائن بالدفع بطرق مختلفة عن طريق خدمة تي لينك ليتم استخدامها أون لاين عن طريق المتاجر الاكترونية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 محل .

وأضاف بالقول: لدينا ميزات أمان عالية فتعتبر البطاقة الوحيدة الموجودة في السوق الليبي لديها شريحة ذكية مما يسمح للزبون بالتسوق عبر بقيم عالية في محلات متنوعة .

بالإضافة إلى إمكانية التحويل من بطاقة إلى بطاقة أخرى من مختلف المناطق عن طريق نقاط البيع أو المحافظ الإكترونية بالاضافة إلى منتج جديد في سوق يتم إطلاقه بخصوص البطاقة الائتمانية مع شركائنا من المصارف التجارية .

أكد “الدغري” أيضًا بأنه هناك العديد من التقنيات والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري .

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