“صنع الله” يتابع تقرير لجنة متابعة مليتة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين ، مع رئيس لجنة متابعة شركة “مليتة” صلاح الدين زايد، وأعضاء اللجنة .

ناقش الاجتماع حزمة من المواضيع المتصلة بآلية عمل اللجنة، وأستعرض ألية عمل اللجنة، وما أنجزته من المهام الموكلة إليها في هذا الشأن، وتوضيح الخطط الموضوعة للمرحلة القادمة.

من جانبه، شدد صنع الله، على أهمية إنجاز عمل اللجنة وفق الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها لمتابعة أعمال الشركة وضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، والتحقق من الصرف في الأوجه الصحيحة للإنفاق، وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي تتبعه المؤسسة والشركات التابعة لها.

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