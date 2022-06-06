الدبيبة يتعهد بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والجزائر

دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أصحاب الشركات ورجال الأعمال الليبيين إلى التوجه للسوق الجزائري والبحث عن فرص للاستثمار هناك، متعهدًا بالتواصل مع الجانب الجزائري للوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية تتعلق بتسهيل التنقل ودخول البضائع بين البلدين.

وأكد الدبيبة في افتتاح معرض صنع في الجزائر والمقام على أرض المدينة الرياضية بطرابلس، الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إطلاق إجراءات خاصة تعزز الجهود المبذولة تتعلق بالتعرفة الجمركية، واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والجزائر، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والجزائرية.

وأشار الدبيبة إلى أن الشراكة القوية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد عدد من الدول الأفريقية المجاورة، والعمل على إنشاء مناطق تبادل حرة بين البلدين، لافتاً إلى أن رجال الأعمال الليبيين والجزائريين لم يتوقفوا عن مواصلة العمل المشترك والذي يتطلب إرادة سياسية قوية لإنجازه.

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