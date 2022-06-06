المركزي يعلن حجم الإيراد والإنفاق خلال الأشهر الخمسة الفائتة

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانات حديثة يوم الإثنين، عن حجم الإنفاق والإيراد العام عن الفترة من يناير وحتى مايو 2022.

وبحسب البيان، فإن حجم الإيراد العام بلغ 54.6 مليار دينار، مثلت منها إيرادات النفط الجزء الأكبر بقيمة 37.4 مليار، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط للعام الجاري 4.7 مليارات دينار، بينما سجلت الإتاوات النفطية عن سنوات ماضية عائدات قدرها 11.4مليار دينار.

وأشارت المعلومات الجديدة إلى إيرادات الضرائب عن الفترة ذاتها التي بلغت 602 مليون دينار، فيما ساهمت مصلحة الجمارك بعائدات قدرها 34 مليون، وبلغت إيرادات الاتصالات 146 مليون، فيما سجلت عائدات بيع المحروقات في السوق المحلية 60 مليوناً، فيما دخلت للخزانة العامة إيرادات أخرى لم يسمها المركزي قيمتها 210 ملايين دينار.

وعن الإنفاق، فقد أوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن حجم ما صرف من الخزانة العامة عن الفترة ذاتها 31.1 مليار دينار، خصص منها 4 مليارات دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما بلغ حجم الإنفاق على بند المرتبات 16.4 مليار، وأشارت المعلومات الجديدة لحجم الإنفاق على باب الدعم الذي سجل 8.6 مليارات دينار، وبلغ الإنفاق على باب التنمية 118 مليوناً، فيما صرف على باب النفقات التسييرية ملياري دينار.

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