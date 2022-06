“المركزي” يكشف عن تحقيق فائض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 بقيمة 23.5 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الإثنين عن تحقيق فائض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 بقيمة 23.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 54.6 مليار دينار، في حين لم يتجاوز إجمالي النفقات مبلغ 31.1 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أن معظم الإيرادات المحققة خلال الخمسة أشهر من العام الحالي جاءت من الإيرادات النفطية والتي وصلت إلى 37.4 مليار دينار، إضافة إلى الإتاوات على الشركات النفطية والتي بلغت هذا العام 4.7 مليار دينار، ومبلغ إضافي بقيمة 11.4 مليارًا من إتاوات سابقة.

أما الإيرادات السيادية فبلغت مليارًا و52 مليون دينار؛ توزعت بين إيرادات الضرائب بقيمة 602 مليون دينار، ومبلغ 34 مليون دينار فقط من إيرادات الجمارك، و146 مليونا من إيرادات الاتصالات، و60 مليون دينار من بيع المحروقات بالسوق المحلي، إضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 210 مليون دينار.

أما النفقات فكشف بيان المصرف المركزي بأن الجزء الأكبر للإنفاق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي كان على بند المرتبات والتي وصلت إلى 16.4 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على باب الدعم 8.6 مليار دينار، ومبلغ 2 مليار لتغطية النفقات التسييرية و118 مليونًا لباب التنمية، إضافة إلى 4 مليارات دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

