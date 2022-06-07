تقرير شهري لمصرف ليبيا المركزي يفصح عن إجمالي الإيرادات والإنفاق لعام 2022 حتى نهاية مايو الماضي

قال مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ له اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 في تقرير مفصّل له قال فيه أنّ قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى 31 مايو 37.4 مليار، إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 4.7 مليار، والإيراد من أتاوات سنوات سابقة 11.4 مليار.

كما بلغت إيرادات الضرائب 602 مليون بينما الجمارك 34 مليون، والاتصالات 146 مليون، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون وإيرادات أخرى 210 مليون؛ ليصل مجموع الإيرادات بالكامل إلى 54.6 مليار دينار.

ومن ناحيةٍ أخرى فقد وصل إجمالي الإنفاق في الباب الأول (المرتبات) إلى 16.4 مليار، والباب الثاني (النفقات التسييرية بقيمة 2 مليار دينار، أمّا الباب الثالث. فقد بلغت 118 مليون وتمثل منح الطلبة بالخارج عن الربع الأول من هذا العام.

انتقالاً إلى الباب الرابع الخاص بالدّعم بقيمة 8.6 مليار وميزانية استثنائية بقيمة 4 مليار دينار بإجمالي إنفاق في جميع الأبواب يصل إلى 31.1 مليار دينار.

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