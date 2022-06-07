الكهرباء والنفط والمؤسسة ضمن قوائم تقرير المصرف المركزي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن نفقات وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها ، وبلغ إجمالي نفقات وزارة النفط والغاز 249 ألف دينار ، وبلغت نفقات المؤسسة الوطينة لنفط في الباب الأول 377 مليون دينار ، والباب الرابع 3،326 مليار ، بإجمالي نفقات بلغت 3،704 مليار .

وبلغ إجمالي النفقات لوزارة النفط والغاز والجهات التابعة له ، في الباب الاول 379،265 مليون دينار ، وفي الباب الثاني بلغت 349 الف دينار ، والباب الرابع 3،704 مليار دينار ، بإجمالي نفقات بلغت 3.706 مليار دينار ، كما بلغت مصروفات العامة للكهرباء 400 مليون .

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