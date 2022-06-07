‎ وسط تأكيده على الشفافية والإفصاح.. بيان المركزي يكشف قيمة مصروفات الجهات الحكومية

قال بيان مصرف ليبيا المركزي: بلغت مصروفات مجلس النواب 319.179 مليون ، بينما بلغت مصروفات الأعلى للدولة 24.120 مليون.
أما الرئاسي والجهات التابعة له 161.025 مليون ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 314.258 مليون ، والمالية8.770 مليار ، و الدفاع مليار و359 ، والداخلية 996.016 مليون ، و العدل 402.144 .
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي إستمرار جُهودَهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
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