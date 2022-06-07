“المركزي” يكشف أيضا عن نفقات وزارتي الدفاع والعدل

بالأرقام والتفاصيل.. “المركزي” يكشف أيضاً عن نفقات وزارتي الدفاع والعدل

كشف مصرف ليبيا المركزي عن نفقات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها وبلغ إجمالي نفقات وزارة الدفاع 987 مليون دينار ، وبلغت قيمة إجمالي نفقات إدارة الحسابات العسكرية أكثر من 211 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات الهيئة الوطنية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 122 الف دينار ، وبلغت نفقات جهاز البحوث التطبيقية وتطوير البحوث 21 مليون دينار ، وبلغت نفقات جهاز التصنيع العسكري أكثر من 26 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات جهاز حرس المنشأت النفطية أكثر من 108 مليون دينار ، ونفقات مركز الخدمات والصيانة 3 مليون دينار ، بإجمالي نفقات لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1،359 مليار دينار

كما كشف بيان المركزي عن نفقات وزارة العدل والجهات التابعة لها حيث بلغت نفقات وزارة العدل 194.549 مليون مليون دينار ، وبلغت نفقات مكتب النائب العام أكثر من 14 مليون دينار ، وبلغت نفقات جهاز الشرطة القضائية 155 مليون دينار ، وبلغت نفقات مركز الخبزة القضائية والبحوث أكثر من 18 مليون دينار ، وبلغت نفقات مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العدل أكثر من 601 ألف دينار ، وبلغت نفقات مصلحة التسجيل العقاري 15 مليون دينار ، وبلغت نفقات المعهد العالى للقضاء مليون دينار وبلغت نفقات إدارة قضايا الحكومة 2 مليون دينار ، حيث بلغ إجمالي النفقات لوزارة العدل والجهات التابعة لها حوالي 402.144 مليون دينار

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