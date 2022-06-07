بالتفاصيل والأرقام .. مصروفات وزارة الخارجية والسفارات التابعة لها حسب بيان مصرف ليبيا المركزي لشهر مايو

أوضح تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي يشمل مصروفات الجهات العامة التابعة للدولة ما أنفقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022، بدايةً من ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيمة 147,26 مليون والسفارات بالخارج بأكثر من 186 مليون دينار.

إلى السفارة الليبية بالعاصمة الفرنسية باريس 779,9 ألف دينار، القنصلية الليبية – اسطنبول 5 مليون دينار، السفارة الليبية بالنمسا 37,71 ألف دينار، السفارة الليبية بأستراليا 360,12 ألف دينار، السفارة الليبية بمصر – القاهرة 14,72 مليون دينار، السفارة الليبية بالمغرب 180,67 مليون، السفارة الليبية بأوكرانيا 2,52 مليون دينار.

والسفارة الليبية تشيكيا – براغ 105,60 ألف دينار، السفارة الليبية تركيا – أنقرة 61,36 مليون دينار، السفارة الليبية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 27,71 ألف دينار، السفارة الليبية بمملكة إسبانيا 508,51 ألف دينار.

مع السفارة الليبية بالبرتغال – لشبونة 35,2 ألف دينار، السفارة الليبية البوسنة والهرسك 27,66 ألف دينار، السفارة الليبية بالجزائر 36,19 ألف دينار، السفارة الليبية بالدنمارك 42,74 ألف دينار، السفارة الليبية بالسودان196,84 ألف دينار، السفارة الليبية بالسويد 79,62 ألف دينار، السفارة الليبية الصين 128,57 ألف دينار.

أيضاً السفارة الليبية الهند 316,35 ألف دينار، السفارة الليبية اليونان 41,90 ألف، السفارة الليبية إندونيسيا 257,14 ألف، السفارة الليبية إيطاليا 532,13 ألف دينار، السفارة الليبية سلوفاكيا 416,53 ألف دينار، السفارة الليبية ألمانيا أكثر من 6,047 مليون دينار، السفارة الليبية بالمملكة المتحدة 14,76 مليون دينار، السفارة الليبية بلغاريا 72,075 ألف دينار.

انتقالاً إلى السفارة الليبية بولندا 362,05 ألف دينار، السفارة الليبية تنزانيا 177,08 ألف دينار ، السفارة الليبية تونس 898,16 ألف دينار، السفارة الليبية جنوب أفريقيا 469 ألف دينار، السفارة الليبية روسيا البيضاء 1,98 مليون دينار، السفارة الليبية رومانيا 98,05 ألف دينار، السفارة الليبية سويسرا 42,74 ألف دينار.

والسفارة الليبية صربيا 5,39 مليون دينار، السفارة الليبية بالعاصمة القطرية الدوحة 34,65 ألف دينار، السفارة الليبية نيجيريا 31,57 ألف دينار، السفارة الليبية المجر 32,69 ألف دينار، السفارة الليبية الأردن 5,499 مليون دينار، القنصلية العامة بالمملكة العربية السعودية 317,41 ألف دينار.

والسفارة الليبية ماليزيا 12,755 مليون دينار، السفارة الليبية البرازيل 73,91 ألف دينار، السفارة الليبية الفلبين 30,03 ألف دينار، السفارة الليبية روسيا 30,03 ألف دينار، السفارة الليبية سلطنة عمان 55,43 ألف دينار.

والسفارة الليبية قبرص 87,16 ألف دينار، السفارة الليبية فيتنام 1,38 مليون دينار، السفارة الليبية ايرلندا 126,55 ألف دينار، السفارة الليبية لبنان 144,74 ألف دينار، السفارة الليبية البحرين 31,57 ألف دينار.

ليبلغ قيمة إجمالي مصروفات وزارة الخارجية والتعاوني والجهات التابعة لها خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام 471,93 مليون دينار.

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