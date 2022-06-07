بالأرقام والتفاصيل الهامة .. تعرف على ما أنفقته كافة الجهات الحكومية

أوضح تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي يشمل مصروفات الجهات العامة التابعة للدولة ما أنفقه مجلس النواب خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022، فقد بلغت مصروفاته 319.179 مليون ، وبلغت مصروفات الأعلى للدولة 24.120 مليون، بينما الرئاسي والجهات التابعة له 161.025 مليون ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 314.258 مليون ، والمالية 8.770 مليار ، والدفاع مليار و359 ، والداخلية 996.016 مليون ، والعدل 402.144 ، والخارجية والتعاون الدولي 471.927 مليون.

ووزارة النفط والغاز 3.706 مليار، ووزارة الصحة 2.148 مليار ، والتربية والتعليم 129.303 مليون، التعليم العالي والبحث العلمي 589.606 مليون، التعليم التقني والفني 428.364 مليون، الاقتصاد والتجارة 17.060 مليون، الصناعة والمعادن 4.761 مليون، والمواصلات 69.912 مليون، والشؤون الاجتماعية 5.917 مليار، والتخطيط 5.169 مليون.

أما وزارة الحكم المحلي 339.668 مليون، الزراعة والثروة الحيوانية 85.530 مليون، والثروة البحرية 28.590 مليون، العمل والتأهيل 7.681 مليون، الإسكان والتعمير 26.693 مليون، السياحة والصناعات التقليدية 49.122 مليون، الثقافة والتنمية المعرفية 21.673 مليون، والرياضة 42.496 مليون، وزارة الشباب 5.184 مليون، الخدمة المدنية 1.864 مليون، الموارد المائية 113.831 مليون.

ووزارة البيئة 4.654 مليون، ورعاية أسر الشهداء والمفقودين 70.085 مليون، البيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 80.536 مليون، البيئة العامة للإتصالات 10.663 مليون، الشركة العامة للكهرباء 400.000 مليون، والمؤسسة الوطنية للنفط (ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة) 3.957 مليار، وبهذا فقد بلغ الإجمالي ما قيمته 31.081 مليار .

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