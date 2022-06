عون: إقفال النفط يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن إقفال الحقول والموانئ النفطية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا لأسعار النفط في الأسواق العالمية يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة .

وأوضح “عون” في لقاء له مع رئيس مجلس حكماء مرادة “أبو سيف عمر الزواوي”، أن النفط والغاز هما مصدر دخل كل الليبيين وأن الوزارة تحاول جاهدة تحييد القطاع عن التجاذبات السياسية.

وشدد “عون” على ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية، فيما أكد رئيس مجلس حكماء مرادة أنهم ضد إقفال الحقول والموانئ النفطية تحت أي مبرر رغم الظروف التي يعانيها سكان المنطقة.

وأشار رئيس مجلس حكماء مرادة إلى الظروف المعيشية للمدينة، وأكد أنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط ولا أي جهة أخرى رغم وجودها في منطقة الحقول النفطية.

