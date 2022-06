في افتتاح معرض “صنع في الجزائر” .. الدبيبة يدعو رجال الأعمال للتوجه للسوق الجزائري

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الجميد الدبيبة” إن الشراكة بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد عدد من الدول الإفريقية المجاورة، والعمل على إنشاء مناطق تبادل حرة سيجعل من هذه المناطق مصادر خير ونماء لصالح الشعبين.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض “صنع في الجزائر” على أرض المدينة الرياضية بطرابلس، بحضور عدد من الوزراء والسفير الجزائري لدى ليبيا ورئيس غرفة الصناعة والتجارة وعدد من رجال الأعمال الليبيين والجزائريين.

وأضاف “الدبيبة” أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إطلاق إجراءات خاصة تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والجزائرية.

ودعا “الدبيبة” أصحاب الشركات ورجال الأعمال الليبيين إلى التوجه للسوق الجزائري والبحث عن فرص للاستثمار هناك، متعهدا بالتواصل مع الجانب الجزائري للوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية تتعلق بتسهيل التنقل ودخول البضائع بين البلدين.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

