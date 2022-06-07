إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية تعقد اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات

عقدت إدارة التنظيم الإداري والملاكات اجتماعاً برئاسة مدير الإدارة “ناصر بربه” مع رؤساء الأقسام والموظفين، وذلك لمعرفة العراقيل والمشاكل التي تواجه الإدارة في تنفيذ الأعمال المناطة بها وسبل إيجاد حلول جدرية لها.

والتأكيد على إلتزام الموظفين بالحضور والإنصراف لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بالإدارة من حيث إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية والملاكات الوظيفية.

مع العمل على إعداد الإجراءات الخاصة بإعادة تنسيب فائض الملاكات وإعداد نموذج خاص بإعادة تنسيب فائض الملاكات وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالإدارة في وزارة الخدمة المدنية.

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