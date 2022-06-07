في اجتماعه مع وزير النفط.. أبوسيف: نحن ضد إغلاق الحقول النفطية

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استقبل وزير النفط والغاز محمد امحمد عون بديوان الوزارة أبو سيف عمر الزواوي رئيس مجلس حكماء مرادة والذي قدم بدوره نبذة مختصرة عن الظروف المعيشية للمدينة وأنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط و لا أي جهة أخرى بالرغم من وجودها في منطقة الحقول النفطية مؤكدا أن أعيان وحكماء المنطقة ضدّ إغلاق الحقول و الموانئ النفطية تحت أي مبرر بالرغم من الظروف التي يعانيها سكان المنطقة .

وأكد عون بأن النفط والغاز هو مصدر دخل كل الليبيين.

منوها أن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية .

وتابع ” إن اقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار النفط.

وذلك يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة “.

ونوه إلى ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المجاورة للحقول والموانئ النفطية لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها .

وقال بيان مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات مجلس النواب بلغت 319.179 مليون بينما بلغت مصروفات الأعلى للدولة 24.120 مليون.

أما الرئاسي والجهات التابعة له 161.025 مليون ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 314.258 مليون.

في حين بلغ قطاع المالية8.770 مليار ، و الدفاع مليار و359 ، والداخلية 996.016 مليون ، و العدل 402.144 .

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ له أمس الاثنين أنّ قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى 31 مايو 37.4 مليار، إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 4.7 مليار، والإيراد من أتاوات سنوات سابقة 11.4 مليار.

في حين بلغت إيرادات الضرائب 602 مليون بينما الجمارك 34 مليون، والاتصالات 146 مليون.

وبيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون وإيرادات أخرى 210 مليون؛ ليصل مجموع الإيرادات بالكامل إلى 54.6 مليار دينار.

وتأكد وصول إجمالي الإنفاق في الباب الأول المرتبات إلى 16.4 مليار، والباب الثاني النفقات التسييرية بقيمة 2 مليار دينار.

أمّا الباب الثالث فقد بلغت 118 مليون وتمثل منح الطلبة بالخارج عن الربع الأول من هذا العام.