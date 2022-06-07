ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 07 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7838 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1063 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9535 دينار، والدولار الكندي 3.7928 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2873 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2753 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3024 دينار، والدينار التونسي 1.5605 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4842 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022: