الحويج: لدينا إرادة لتحقيق شراكة اقتصادية مع الجزائر

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج على وجود الإرادة للوصول إلى شراكة على المدى القصير والبعيد مع دولة الجزائر.

وأضاف الحويج، خلال كلمته في افتتاح معرض ” صنع في الجزائر ” بالصالة الكبرى داخل المدينة الرياضية بطرابلس، أن وزارته تعكف على نقل الخبرات وتعزيز التبادل التجاري الثنائي نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية بمشاركة القطاع الخاص.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 9 يونيو، 64 شركة جزائرية متعددة الاختصاص، كما شارك في حفل الافتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير الجزائر لدى ليبيا ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

يُشار أن حركة التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر تأثرت بسبب إغلاق معبر الدبداب الحدودي بين البلدين منذ سبعة سنوات في انتظار استكمال الإجراءات الفنية والأمنية؛ لإعادة افتتاحه في أقرب وقت.

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