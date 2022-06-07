خاص.. “النفاتي”: تداول تعمل على تطوير الشبكة بما يتناسب مع توفير الخدمة لحاملي البطاقة في مختلف المناطق

قال مدير إدارة الشبكة والمبيعات بشركة تداول “أيمن النفاتي” في تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية : من خلال إصدار البطاقات والخدمات الجديدة في وسائل الدفع الإلكتروني، أصبح من المهم جداً مواكبة هذا الإصدار من حيث انعكاسه على نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني، حيث أن العديد من الخدمات تحتاج إلى العديد من المواصفات في وسائل القبول وتعزيز وانتشار لنقاط البيع بناء على نوع الخدمة وأيضًا على وجود المصارف التي تتعاقد مع الشركة من حيث حاملي البطاقات والمحافظ.

وتابع بالقول: تداول تدرس جيداً وفق بيانات دقيقة ووفق عقود إصدار البطاقات من خلاله هذه المصارف بأن تكون موجودة في تلك المناطق، وكما هو معلوم بأن لكل مصرف له فروع معينة في مدن ليبيا من الجنوب والشمال والغرب، ومن خلال دراستنا وإصدار البطاقات نعمل على تطوير الشبكة بما يتناسب مع توفير الخدمة لحاملي البطاقة في مختلف المناطق.

ختم “النفاتي”حديثه قائلاً: نعمل دوماً على توفير نقاط بيع ذات مستوى عالي من الخدمة والكفاءة، ويتم التحديث وترشيد أصحاب المحال التجارية وتوعيتهم وتدريبهم على الخدمات الجديدة والمشاكل التي تحصل نتيجة إتصالات وغيرها نكون متواجدين لكي يكون لنا استقرار كامل للشبكة وقبول في كل وقت ومكان.

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