زيلينسكي يرفض فكرة تصدير الحبوب عبر بيلاروسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده غير مستعدة للموافقة على خطة لتصدير حبوبها بالسكك الحديدية عبر روسيا البيضاء، للالتفاف على حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود.

وأشار زيلينسكي إلى أن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا في خريف هذا العام، منوهًا بمحادثات تجري مع بريطانيا وتركيا حول قيام سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن الأسلحة الأوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.

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