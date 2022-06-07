عاجل النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : معدل التضخم سجل خلال ال 2022-06-07 13:52:47

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النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : معدل التضخم سجل خلال الربع الأول 4.9% على أساس سنوي، وأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إرتفع خلال الربع الأول من العام 2022 ليسجل 284.6 نقطة بزيادة قدرها 13.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 271.4 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة الإرتفاع في الأسعار في معظم المجموعات السلعية .

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : حيث بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 323.5 نقطة بزيادة قدرها 15.8 نقطة، أي ما يعادل %5.1، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 428.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 17.1 نقطة ما يعادل 4.2%.

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 186.6 نقطة، بزيادة قدرها 10.6 نقطة، ما يعادل 6.0%.

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : إرتفع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار13.9 نقطة ليسجل 361.6 نقطة، أي ما يعادل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 345.0 نقطة، بزيادة قدرها 10.2 نقطة، أي ما يعادل 3.1%.

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعاً ملحوظاً مقداره 19.9 نقطة ليصل إلى 207.1 نقطة، أي ما يعادل 10.6%، ومجموعة الاتصالات أيضاً إرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليسجل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.8%.

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : سجل الرقم القياسي لمجموعة الترفيه والثقافة 206.5، أي بارتفاع قدره 2.2 نقطة ما يعادل 1.1%، وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد إرتفع الرقم القياسي أيضاً مسجلاً 345.3 نقطة، أي بزيادة قدرها 4.9 نقاط ما نسبته 1.4%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.3 نقطة، مسجلاً 296.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.0%.

النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي : انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.3 نقطة أي ما يعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.

#صدى #ليبيا

2022-06-07 13:52:47

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