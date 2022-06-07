بيان المركزي يكشف ما أنفقه مجلس الوزراء والجهات التابعة له.. التفاصيل

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي يشمل مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022، فقد بلغ ديوان رئاسة الوزراء حوالي 37.973 مليون، ومركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء بلغت 370.841 ألف، والأمانة العامة لتكامل الليبي السوداني حوالي 78.185 ألف، والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة بلغت حوالي 385.887، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص حوالي 4.933 مليون، واللجنة العليا الطفولة حوالي 114.530 ألف، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بلغ 2.246 مليون، والمركز الوطني لدعم القرار بلغ 1.107 مليون.

إلى جانب المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حوالي 3.002 مليون، والهيئة العامة للمعلومات بلغت حوالي 3.536 مليون، وجهات الأمنية حوالي 204.132 مليون، وجهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية بلغ 9.537 مليون، وصندوق ليبيا المساعدات والتنمية حوالي 585.218 ألف، قناة ليبيا الرسمية بلغت 1.987 مليون، وقناة ليبيا الوطنية حوالي 13.302 مليون، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية حوالي 6.249 مليون، ومصلحة التخطيط العمراني حوالي 3.926 مليون، ومعهد تاجورني مالطا بلغ 4.470 مليون، ومفوضية المجتمع المدني حوالي 994.329 ألف، وهيئة المشروعات العامة بلغت حوالي 4.830 مليون.

وكذلك بلغت مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة حوالي 4.265 مليون، ووكالة الأنباء الليبية حوالي 1.782 مليون، وجهاز إدارة المدنية القديمة – طرابلس بلغ 1.947 مليون، واللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية حوالي 2.500 مليون، ومجلس الوزراء والجهات التابعة له الإجمالي الكلي يبلغ 314.258 مليون.

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