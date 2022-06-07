حسب تقرير المركزي .. أكثر من 319 مليون دينار أنفقها مجلس النواب عام 2022 حتى مايو الماضي

أصدر مصرف ليبيا المركزي تقرير الشهري لإجمالي مصروفات الجهات العامة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو لمجلس النواب والجهات التابعة له بدايةً من ديوان مجلس النواب 84,180 مليون دينار، المجلس الأعلى للقضاء 999،99 ألف دينار، دار الإفتاء الليبية 2,031 مليون دينار، المحكمة العُليا 9,803 مليون دينار، المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات 4,616 مليون دينار، الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة 142,14 ألف دينار، مجلس التخطيط الوطني 1,216 مليون دينار، مجلس الثقافة العام 1,018 مليون دينار، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 65,345 مليون دينار، هيئة الرقابة الإدارية 69,58 مليون دينار، هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية 13,266 مليون دينار، ديوان المحاسبة 37,73 مليون دينار، ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية 14,166 مليون دينار، هيئة صياغة الدستور 4,249 مليون دينار.

المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات – القاهرة (خارجي) 1,586 مليون دينار، المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات- القاهرة (محلي) 5,350 مليون دينار، المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان 3,903 مليون دينار.

لتبلغ إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 319,179 مليون دينار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية