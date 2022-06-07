لجنة المالية بمجلس النواب تجري اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بشأن الميزانية الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط

عقدت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها الرابع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ ابواب الميزانية ، حيث وضع وزير التخطيط المكلف الحاضرين في صورة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وفق نتائج الاجتماع الثالث للجنة.

وقد اتفق الحضور على استمرار لجنة المتابعة في أداء مهامها بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب، وذلك لتحقيق المستهدف وهو الوصول لمعدلات إنتاج النفط المطلوبة.

وكان الاجتماع بحضور لرئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، وزراء التخطيط، والمالية، والنفط والغاز، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط.

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