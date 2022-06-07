المركزي يكشف مبيعات المصارف من النقد الأجنبي .. تابع التفاصيل

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر والذي يغطي الفترة من شهر واحد إلى شهر خمسة 2022 عن المبالغ المباعة للمصارف التجارية.

حيث بلغت هذه المبالغ بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار حوالي 1.321 مليار، ومصرف الجمهورية حوالي 989.744 مليون، ومصرف التجاري الوطني بلغ 748.234 مليون، ومصرف اليقين حوالي 697.256 مليون، ومصرف النوران بقيمة 503.601 مليون، ومصرف الإسلامي الليبي بلغ 483.145 مليون، ومصرف الوحدة حوالي 446.550 مليون، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار بلغ 440.145 مليون، ومصرف الصحاري بلغ 370.160 مليون.

إلى جانب مصرف الخليج الأول الليبي بلغ حوالي 239.047 مليون، ومصرف شمال أفريقيا حوالي 204.477 مليون، ومصرف السرايا بلغ 162.338 مليون، المصرف الليبي الخارجي حوالي 160.944 مليون، ومصرف الواحة بلغ 120.171 مليون، ومصرف الوفاء بلغ حوالي 74.022 مليون، ومصرف المتوسط حوالي 37.030 مليون، ومصرف التضامن بقيمة 33.200 مليون، ومصرف الأندلس حوالي 24.157 مليون، ومصرف التجارة والتنمية بلغ 6.903 مليون والاجماع العربي صفر.

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