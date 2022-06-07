لجنة المالية تتابع أعمال تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

تابع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش سير عمل اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

واتفقت لجنة المالية خلال اللقاء على الاستمرار في متابعة عمل اللجنة الوزارية وذلك لتحقيق المستهدف وهو الوصول لمعدلات إنتاج النفط وفق خطة حكومة الوحدة.

وحضر الاجتماع مندوبين عن وزارات التخطيط، والمالية، والنفط والغاز بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح تقرير المصرف المركزي للإيراد والإنفاق العام عن الفترة من يناير حتى مايو هذا العام إنفاق 4 مليارات دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط عن ذات الفترة 4,7 مليارات دينار بينما سجلت الإتاوات النفطية عن سنوات ماضية عائدات قدرها 11,4 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية