مؤسسة النفط وشركة نفوسة تدرسان آليات إدارة المياه المصاحبة

بحث مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط “خالد بوخطوة”، مع شركة نفوسة للعمليات النفطية؛ آلية تجهيز واعتماد الوثائق الخاصة بالنظام المتكامل للصحة والسلامة والبيئة وإدارة المياه المصاحبة واستغلال الغاز المنتج.

جاءت هذه النقاشات خلال الاجتماع التقابلي بين الإدارتين ، في إطار التقييم الفني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لأداء إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات النفطية.

وقدمت الشركة، أثناء الاجتماع، عرضًا مرئيًا تضمن إحصائيات الحوادث بأنواعها ومؤشرات الأداء وأنشطة ومشاريع الإدارة والترتيبات السريعة والمؤقتة الخاصة بالإنتاج المبكر الذي تعتزم الشركة القيام به.

وأشار مدير إدارة الصحة بالمؤسسة إلى أن الشركة عرضت ترتيبات مؤقتة آمنة بيئيا لإدارة والتخلص من المياه المصاحبة المتوقع إنتاجها ضمن نمط الإنتاج المبكر، ولديها تجهيزات جيدة بالموقع خاصة بالرعاية الصحية والإسعاف.

تجدر الإشارة إلى أن “المياه المصاحبة أو “الماء المنتج” هو مصطلح يستخدم في صناعة النفط لوصف المياه التي يتم إنتاجها كمنتج ثانوي أثناء استخراج النفط والغاز الطبيعي أي أنها تصاحب النفط والغاز الطبيعي عند استخراجهما، ولتحقيق أقصى قدر من استعادة النفط، غالبًا ما تغمر المياه، حيث يتم حقن الماء في الخزانات للمساعدة في دفع النفط إلى آبار الإنتاج وتصل المياه المحقونة في النهاية إلى آبار الإنتاج ، وبالتالي في المراحل المتأخرة من غمر المياه؛ تزداد نسبة المياه المنتجة من إجمالي الإنتاج.

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