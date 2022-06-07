مباحثات بين شركتي الخليج العربي وشلمبرجير لتطوير الحقول النفطية

ناقشت شركة الخليج العربي للنفط، رفقة شركة شلمبرجير< آليات تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه مدير إدارة هندسة الإنتاج خالد الحاسب، وبمشاركة مهندسي إدارة هندسة الإنتاج في بنغازي وبعض حقول الشركة وفريق شركة شلمبرجير في بنغازي وطرابلس والجزائر؛ دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالآبار المنتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة وكيفية معالجتها.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحسين وتطوير الآبار وتوفير المعدات اللازمة لتشغيلها؛ وذلك للمحافظة على الإنتاج وتشغيل الآبار المتوقفة بأسرع وقت ممكن، وفقًا لبيان الشركة.

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